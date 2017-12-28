На протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых двое военных получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Все нарушения режима перемирия произошли на донецком направлении.

Так, на Приазовье в светлое время суток боевики провоцировали украинских воинов на боевое противостояние вблизи Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления из неподконтрольной украинскому правительству Саханки, а впоследствии - вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия из временно оккупированной Ужовки.

В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия враг нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.