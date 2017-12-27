Сегодня состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине территорию вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР» 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

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