Обмен пленными состоится на КПВВ «Майорское» в районе Горловки Донецкой области, сообщает Громадське.

С оккупированного Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны «ДНР» отправят 58 человек.

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.

Обмен состоится по формуле «306 на 74» в 12:00 27 декабря.

Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины.

В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован, хотя является одним из условий Минских соглашений.