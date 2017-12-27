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Россия не допустит перекрытия границы с Донбассом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью Коммерсанту.

Комментируя российскую резолюцию по размещению на Донбассе миротворцев ООН, он заявил, что надеется на шаги в этом направлении в следующем году, но «это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска».

«Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит», - заявил Карасин.

Он добавил, что РФ выступает за то, чтобы «миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ».

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.
ForUm

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