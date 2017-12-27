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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своему коллеге из Госдепартамента США Рексу Тиллерсону, что риторика США в отношении КНДР неприемлема.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора, состоявшегося 26 декабря, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону во вторник, что «агрессивная риторика Вашингтона» усилила напряженность на Корейском полуострове и является неприемлемой», - говорится в сообщении.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже 2 млн, а только 500 тыс. баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН и считает их «актом войны».

 

 
ForUm

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