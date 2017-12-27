В социальных сетях распространяется хештеґ #зустрінь_своїх с призывом сегодня вечером встретить на военном аэродроме Борисполь 74 украинцев, которые должны быть освобождены из плена боевиков на Донбассе в рамках обмена по формуле «306 на 74». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Как добраться? Со станции метро «Бориспольская» (зеленая ветка) примерно с 17:00 будут ходить бесплатные автобусы прямо до места встречи. Можно доехать своим ходом на авто или на попутках, но учтите, что это не знакомый всем аэропорт «Борисполь», а военный аэродром... Что с собой брать? Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще – флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите», - предлагает один из организаторов акции Юрий Гудименко.

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.

Обмен состоится по формуле «306 на 74» в 12:00 27 декабря.

Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины.

В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован, хотя является одним из условий Минских соглашений.