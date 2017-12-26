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В Ужгороде водитель автомобиля Mercedes въехала в одну из торговых точек на рынке по улице Белинского, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

ДТП произошло сегодня, 26 декабря, около 12:00.

Как выяснила следственно-оперативная группа, двигаясь по проезжей части стихийного рынка, водитель автомобиля Mercedes на иностранной регистрации не справилась с управлением и въехала в торговый ряд.

Фото: Мukachevo.net

По предварительной информации, в результате аварии пострадали трое пешеходов: 50-ти, 70-ти и 61-го года. С незначительными травмами они госпитализированы в городскую больницу.

Обстоятельства дела выясняют следователи.
ForUm

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