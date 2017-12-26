также в разделеСтолица
В Киеве грабители ворвались в дом, связали супругов и вынесли деньги 35
В Киеве задержали банду, подозреваемую в убийстве экс-директора «Укрспирта» 175
Прошедшая ночь в Киеве стала самой теплой за 136 лет 32
На Крещатике из магазина украли 40 шуб 104
В Киеве после дождя затопило целую улицу 55
На Майдане протестовали против приговора соучастнику убийству Веремия 58
Газ в дома у обрушившейся в Киеве стены обещают дать завтра 33
Полиция назвала самый криминогенный район Киева 220
В Киеве рухнувшая стена завалила два авто 62
Киевляне собрались на «Кофе на Крещатике» 144
Кличко обещает отремонтировать 10 парков в Киеве в 2018 году 35
В Киеве ожидается сильный ветер 56
Киевлянам обещают бесперебойную работу транспорта на праздники 40
В Киеве водитель сбежал с места смертельного ДТП 63
Киевлян просят убрать авто с обочин дорог 58
Кличко показал на видео, как Киев изменился за год 194
Не растерялся: В Киеве понятой во время обыска украл 20 тысяч 140
В Киеве неизвестные разгромили «наливайку» 99

Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО КБ «ПриватБанк», сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка.

«Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Нацбанка Украины, с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY», - пояснили в ведомстве.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на облигации внутреннего государственного займа в объеме 22,5 млрд грн.

Решением наблюдательного совета ПАО КБ «ПриватБанк» от 18 декабря 2017 утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

«Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода его в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Напоминаем, что Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря 2016 на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал ПАО КБ «ПриватБанк». Также было принято решение о дополнительной капитализации на сумму 116,8 млрд грн, которая была осуществлена ​​в два этапа в декабре 2016 и феврале 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги