Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО КБ «ПриватБанк», сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка.

«Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Нацбанка Украины, с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY», - пояснили в ведомстве.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на облигации внутреннего государственного займа в объеме 22,5 млрд грн.

Решением наблюдательного совета ПАО КБ «ПриватБанк» от 18 декабря 2017 утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

«Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода его в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Напоминаем, что Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря 2016 на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал ПАО КБ «ПриватБанк». Также было принято решение о дополнительной капитализации на сумму 116,8 млрд грн, которая была осуществлена ​​в два этапа в декабре 2016 и феврале 2017 года.