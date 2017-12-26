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Глава «ДНР» Александр Захарченко заявил о помиловании удерживаемых лиц, подлежащих предстоящему обмену с украинской стороной. 

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», — сказал он.

По словам Захарченко, по предварительным договоренностям, процедура обмена пленными состоится завтра в 13:00.

«Завтра будут представители Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви», — добавил он.

Напомним,   обмен пленными по формуле «306 на 74» запланирован на 27 декабря.

Ране в СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.

 
ForUm

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