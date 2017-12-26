Во Львовсе специальная комиссия выясняет причины несанкционированного запуска электросирен в рождественский вечер 25 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Вчера, около 22:30, во Львове включились электросирены. Запуск системы оповещения состоялся несанкционированно. Сейчас работает комиссия, выясняющая причины несанкционированного запуска», - отметил начальник управления оперативно-дежурной службы, оповещения и связи департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА Николай Сень.

Также по требованию главы ОГА Олега Синютки проводится служебное расследование в ГосЧС в связи с тем, что спасатели вовремя не обнародовали информацию о ложности оповещения.

25 декабря во Львове сирены звучали примерно 10 минут - до 22:40. Около 23.00 Львовский горсовет сообщил, что «сигнализация сработала самостоятельно, без вмешательства человека», но «никакой угрозы в городе нет», и призвал жителей города сохранять спокойствие.