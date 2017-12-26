10 телеканалов имеют наибольший объем вещания на украинском: «UA:Перший», «1+1», НТН, «Эспрессо», «Громадське TV», «5 канал», «Культура», «Мега», М1, ТЕТ и «Новый канал».

Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Укринформ.

«Среди развлекательно-информационных телеканалов фактическая доля украинского языка больше всего представлена в эфире «UA:Первый» (100%), «1+1» (83%) и НТН (75%). Меньше всего государственного языка – в эфире телеканала «Интер» (37%). Также на свои показатели надо обратить внимание телеканалам ICTV и «Украина» (74% и 66% соответственно), ведь за год закон потребует фактического наличия украинского языка в 75%», - сказал Костинский.

В то же время он сообщил, что в эфире информационных телеканалов показатели фактического и формального объемов украинского языка почти одинаковы.

«Поскольку мы знаем, что это новостные телеканалы, то они дают больше собственного продукта. Здесь формальная и фактическая доля украинского языка совпадает и составляет 99% и 95%. Наименьший объем украинского в эфире телеканала «112 Украина» - это 79%, но в любом случае это перевыполнение квоты. Больше всего государственного языка зафиксировано в эфире «Эспрессо», «Громадського TV» и «5 канала», - сказал член Нацсовета.

Среди познавательных телеканалов лучшие показатели в соблюдении законодательства демонстрируют «Культура» и «Мега» - 100 и 98% соответственно по обоим показателям.

«В то же время телеканал «Эскулап», демонстрируя формальное исполнение закона на 100%, фактически обеспечивает в эфире лишь 49% украинского языка», - уточнил Костинский.

Что касается развлекательных телеканалов, то, по его словам, почти все такие вещатели формально перевыполнили требования закона. Лидерами этой группы каналов М1, ТЕТ и «Новый канал» из 100%, а аутсайдером стал «Индиго» - 37% украиноязычного контента.

Во время первой волны мониторинга с 16 октября по 26 ноября Нацсовет зафиксировал, что формальный показатель выполнения требований законодательства в переходный период действия языковых квот среди всех 36 общенациональных и спутниковых каналов составляет 98%. Это произошло за счет требований, согласно которым в долю передач и фильмов на государственном языке засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства.

Больше всего украинского языка в эфире детских телеканалов. Например, «ПлюсПлюс», «Пиксель» и «Малыш» - на 100% украиноязычные – и формально, и фактически.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» вводит языковые квоты на телевидении. Согласно документу, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Закон также предусматривает, что доля программ новостей на украинском языке на телевидении должна составлять 75%.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% общего лицензионного сбора этого канала.

В течение первого года (до 13 октября 2018 года) будет действовать переходный период. Требования закона в этот период предусматривают, что фильмы и передачи собственного производства телерадиоорганизаций и национальный аудиовизуальный продукт входят в квоты, независимо от языка их выполнения. Вместе с тем, фильмы и передачи, которые не являются национальным продуктом, должны озвучиваться или дублироваться на украинский язык.