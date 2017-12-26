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Расходы общего фонда государственного бюджета Украины на 2018 год, предусмотренные на финансирование культуры, по сравнению с 2017 годом увеличены на 2 миллиарда 95 млн грн, или на 52%. Об этом на всеукраинском совещании работников культуры заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновнка.

«Правительство делает все возможное для того, чтобы культура наконец начала финансироваться не по остаточному принципу, как это было раньше. Сегодня культура занимает видное место в программе деятельности правительства, о чем свидетельствует, в частности, и рост расходов на отрасль в государственном бюджете Украины», - сказал он.

«В целом, объем расходов общего фонда госбюджета на следующий год, предусмотренных на финансирование культуры, составляет более 6,1 млрд грн. То есть по сравнению с 2017 годом расходы увеличены почти на 3 миллиарда гривен, или на 52%», - подчеркнул вице-премьер.
ForUm

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