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С начала 2017 года в ходе проведения специальных операций были убиты шесть полицейских. Об этом на брифинге по итогам года заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает 112 Украина.

Как рассказал Князев, несмотря на это, за прошедшие два года правоохранители реже погибают в ходе спецопераций.

«Мы подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016-го и в 2017-м году, минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все же имеем шесть убитых полицейских с начала года», - заявил он.

Кроме того, с начала года были осуждены 53 правоохранителя.

«В комплексной работе вместе с СБУ, прокуратурой, поскольку большинство этих преступлений расследовались следователями прокуратуры, могу констатировать, что 337 лицам-полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых –  руководители», - добавил Князев.

 
ForUm

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