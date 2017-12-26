В Нацгвардии прошли испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Варта-Новатор».

Как сообщает пресс-служба МВД, бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, приспособлен к эксплуатации в сложных условиях бездорожья.

В отличие от своего старшего брата «Варта», модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче. Также экземпляр оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа.