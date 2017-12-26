Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушение в электронной декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2016 год. Об этом говорится в решении о результатах полной проверки декларации Омеляна, предоставленном в ответ на запрос Українських Новин.

По результатам проверки установлено, что Омелян при внесении сведений о праве совместной собственности супруги на квартиру площадью 82,5 кв. м не указал информацию о совладельцах.

Таким образом, в разделе «Объекты недвижимости» Омелян указал недостоверные данные, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 46 закона «О предотвращении коррупции».

По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Омеляна не установлено.

Также отсутствуют основания для привлечения Омеляна к административной или уголовной ответственности.

Теперь Омелян должен будет подать исправленную декларацию.