Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушение в электронной декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна за 2016 год. Об этом говорится в решении о результатах полной проверки декларации Омеляна, предоставленном в ответ на запрос Українських Новин.
По результатам проверки установлено, что Омелян при внесении сведений о праве совместной собственности супруги на квартиру площадью 82,5 кв. м не указал информацию о совладельцах.
Таким образом, в разделе «Объекты недвижимости» Омелян указал недостоверные данные, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 46 закона «О предотвращении коррупции».
По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Омеляна не установлено.
Также отсутствуют основания для привлечения Омеляна к административной или уголовной ответственности.
Теперь Омелян должен будет подать исправленную декларацию.
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