Личности подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не установлены. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопрос о ходе расследования дела.

«К сожалению, лица, которые совершили убийство гражданина Шеремета, не установлены», - сказал он.

Говоря о том, почему в этом деле засекречены решения судов, Князев отметил, что информация для публичного доступа закрыта не только по делу Шеремета, и делается это с целью избежать инсинуаций, сообщает LIGA.net.

«Почему мы засекретили именно в этом правонарушении решения судов - хочу сообщить, что не только в этом, а и во многих правонарушениях, по которым идет расследование и которые требуют большого количества обращений к суду первой инстанции, чтобы не попадаться под инсинуации. И чтобы правонарушители, в первую очередь, не понимали путей, которыми идут следственные подразделения, мы принимаем такие решения», - отметил он.

На уточняющий вопрос о подозреваемых в деле Шеремета, Князев подчеркнул: «Личности не установлены. Точка».

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеетчетких подозреваемых.

С 24 июля полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.