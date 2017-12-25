Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать политика Алексея Навального кандидатом в президенты России.

Причиной отказа члены ЦИК назвали несоответствие Навального требованиям федерального закона о выборах президента России. Речь идет о наличии у него непогашенной судимости по тяжкой статье УК РФ, сообщает «Дождь».

«Рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом», — сказал член ЦИК Борис Эбзеев. Он подчеркнул, что 8 февраля 2017 года Навальный был осужден Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно. «Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу Навальному (статья 160 УК РФ), считается тяжким», — подчеркнул Эбзеев. Поэтому ЦИК не может зарегистрировать Навального кандидатом в президенты.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что к документам Навального не было никаких претензий. 12 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Навального, один воздержался из-за «конфликта интересов».

Перед этим Навальный выступил перед членами ЦИК и заявил, что комиссия и при предыдущем главе Владимире Чурове, и при Элле Памфиловой «представляет собой одно и то же». Он подчеркнул, что доказал сфальсифицированность своего приговора в Европейском суде по правам человека, а его участие в выборах разрешается Конституцией России.

«Эти дела были сфабрикованы, чтобы меня на выборы не пустить. И всем это совершенно очевидно (...) Я пришел сюда заявить о том, что представляю огромное количество избирателей. Вы можете относиться к этому с иронией или без иронии. Решение Центральной избирательной комиссии о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов и вообще политической системы (...) Ваше решение сегодня именно об этом (...) Дело не в Навальном, а в том, что нужен кандидат, который придет на выборы и опишет нашу действительность прямым текстом. Я это сделал, и именно поэтому вы меня не пускаете», — заявил Навальный, выступая в ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на это призвала Навального «не монополизировать право на убеждения» и заметила, что он не единственный оппозиционный политик в России. «Какое отношение мы [ЦИК] имеет к вашей судимости?», — поинтересовалась она у Навального. На это он ответил ей, что ЦИК — самостоятельный орган, который принимает самостоятельные решения. ЦИК, по словам Навального, должен воспринимать все факты, в том числе и то, что ЕСПЧ признал приговор Навальному незаконным. В ответ Памфилова заметила, что Навальный «собирает деньги и оболванивает молодежь». При этом она признала, что у Навального «много сторонников» и добавила, что его оскорбления ее «не задевают».

Навальный подал документы для регистрации кандидатом накануне, 24 декабря.

Напомним, 8 февраля 2017 года суд в российском Кирове приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы условно.