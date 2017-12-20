Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили не сможет явиться на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«У нас 22 декабря апелляция на 11:15, поэтому мы не можем пойти на допрос, это - первое, второе - повесток никаких мы не получали», - заявил он.

Кроме того, по словам юриста, повестка на допрос по закону должна прийти за 3 дня до его проведения, но такой повестки сторона Саакашвили пока не получала «ни на руки, ни по почте, ни на адрес Михаила на Костельной, 7, ни на мой адрес для переписки».

«Мы не отказываемся идти на допрос, мы готовы это сделать, но тогда, когда придет к нам повестка», - отметил Чернолуцкий, сообщает «Украинская правда».

Он рассказал, что ему уже звонили из СБУ и предлагали прийти на допрос 22 декабря, но он им сказал, что, к сожалению, в этот день Саакашвили не сможет из-за апелляции, рассмотрение которой может затянуться на 8 часов.

«Теперь мы ожидаем другой день от СБУ, и мы ожидаем повестку, которая придет по почте», - добавил адвокат.

Напомним, 18 декабря Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру, но показаний не дал.

Служба безопасности Украины вызвала политика на допрос на 22 декабря.

СМИ сообщили, что Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды.