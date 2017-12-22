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Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе заседания в Апелляционном суде Киеве вручили лидеру «Руха нових сил» Михаилу Саакашвили повестку о вызове на допрос.

«Я хочу, чтобы все видели, что мне СБУ вручает повестку и я ее беру. Мы сотрудничаем со следствием», - сказал Саакашвили, сообщает РБК-Украина.

Адвокат Саакашвили добавил, что повестка на 26 декабря.

Напомним, 18 декабря Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру, но показаний не дал.

Служба безопасности Украины вызывала политика на допрос на 22 декабря, однако его адвокат заявил, что Саакашвили не явится
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