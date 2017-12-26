За минувшие сутки российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня российско-оккупационные войска в темное время суток все же предприняли коварную провокацию и совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении около 19:00 российские наемники вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь на Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши опорные пункты у Станицы Луганской.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.

«В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.