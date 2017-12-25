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Сегодня, 25 декабря, завершился заключительный этап переговоров по освобождению украинских граждан. Этот процесс активизировался после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в проведении данного обмена. Тогда патриарх Кирилл поддержал инициативу Медведчука, а Путин обратился к главам непризнанных республик с призывом провести такой обмен, на что было получено их согласие.

Сегодня по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук и руководители непризнанных республик Донбасса Александр Захарченко и Леонид Пасечник встретились в Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции, находящейся в Даниловом монастыре в Москве. Патриарх также принял участие в состоявшейся встрече.

В ходе заключительного этапа переговоров Медведчуком, Захарченко и Пасечником были окончательно согласованы все вопросы, касающиеся проведения обмена по формуле «306 на 74», а именно: стороны обменялись утвержденными списками, определили дату обмена, место и время. Обмен состоится 27 декабря 2017 года.

Как сообщал ForUm, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время на оккупированной территории Донбасса содержатся 168 заложников. По ее словам, украинская сторона надеется добиться освобождения 74 из них до Нового года.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.

По данным СМИ, обмен должен состояться до 25 декабря.  

Однако позже представители ОРДЛО внесли дополнительные имена в списки лиц на обмен пленными, что усложняет определение даты обмена и ведет к срыву процесса. 

 
ForUm

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