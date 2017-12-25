В Одессе патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, за рулем которого находилась сотрудница горсовета в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет Думская.
При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/n-qJlsSUpL0?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="540 height=" 360"="" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen=""></div><p><br /></p><p>В соцсетях узнали дебоширку. Ею оказалась заместитель начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.</p><p>В патрульной полиции сообщили, что&nbsp;машину в&nbsp;итоге поставили на&nbsp;штрафплощадку.&nbsp;</p></cke:body></cke:html></div></div></body></html>
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