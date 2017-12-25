также в разделеПроисшествия
В Карпатах под Хомяком нашли мертвого мужчину 56
Взрыв гранаты в Запорожье унес жизни двух людей 23
В Словакии попал в ДТП автобус с украинцами 163
При взрыве в квартире в Днипре пострадала полицейская 64
В Одессе осквернили памятный знак воинам АТО 100
«Праздничное» перемирие: 3 обстрела, один военный погиб 42
«Праздничное» перемирие в зоне АТО не продержалось до полудня 120
На Харьковщине мужчина обстрелял авто полицейских и покончил с собой 80
В зоне АТО перед перемирием погиб военный 34
В «Борисполе» сошел с полосы самолет 298
Из-за непогоды в Украине обесточены 34 населенных пункта 35
Сутки в АТО: 16 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 34
На Донетчине возле контрольного поста подорвался мужчина 43
На Львовщине столкнулись автобус и грузовик, пострадали 8 человек 36
За сутки в зоне АТО погиб военный, 4 – ранены 58
В запорожском аэропорту россиянин из «черного списка» порезал себе руки 62
В Николаеве пешеходный мост оторвался от берега 67
Движение по трассе Киев-Одесса частично восстановлено 79

В Одессе патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, за рулем которого находилась сотрудница горсовета в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет Думская.

При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине.

 

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/n-qJlsSUpL0?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="540 height=" 360"="" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen="">&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В соцсетях узнали дебоширку. Ею оказалась заместитель начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В патрульной полиции сообщили, что&amp;nbsp;машину в&amp;nbsp;итоге поставили на&amp;nbsp;штрафплощадку.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/cke:body&gt;&lt;/cke:html&gt;&lt;/div&gt;</div></body></html>
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги