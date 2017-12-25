За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 6 раз нарушили режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска в темное время суток не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в сводке.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

На луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил в общей сложности более двадцати мин.

На донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления ВСУ у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие неподалеку Каменки.

«Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.

Однако около 11:30 23 декабря боевики совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. В результате погиб военный.