В воскресенье, 24 декабря, в районе горы Хомяк в Карпатах спасатели нашли тело заблудившегося туриста.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, 23 декабря в 17:30 в службу спасения «101» поступила информация о том, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился житель Ивано-Франковска, который, несмотря на наступление темного времени суток, решил самостоятельно подняться на вершину горы. Мужчина с друзьями временно проживали в селе Поляница Яремчанского горсовета.

Спасатели, которые немедленно выехали на поиски, совместно с родственниками и товарищем заблудившегося в составе 2-х поисковых групп провели обследование подножия горы Хомяк со стороны горы Женец, совершили следование по маршруту движения туристов от села Поляница к вершине горы Хомяк и в дальнейшем совершили спуск с вершины в направлении долины Баранина. Также обследованы прилегающие лесные поляны, массивы вниз по серпантину. Связь с потерпевшим отсутствовала.

К поискам мужчины от Управления ГосЧС в области привлекли 15 человек на 3 единицах техники.

В 16:00 24 декабря в местном ручье села Поляница, в районе горы Хомяк, обнаружено тело заблудившегося туриста. В 18:30 горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около 1 км и передали сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается.