Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала в эфире НТВ, с какими видами иностранного вмешательства в выборы уже сталкивался ЦИК.



«Ну, оно очень разнообразное. Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться. Создается такой, скажем так, мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что вот выборы нечестные, все там плохо. И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие были моменты, приходилось предупреждать», — рассказала Памфилова, сообщает РИА Новости.

Она заявила, что ЦИК готов к возможным разговорам о «непрозрачности подсчетов». «У нас свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь. Мы ввели вот этот QR-код, машиночитаемый протокол, когда тут же отсканировано, то он вообще исключает практически какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать. Мы сейчас увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемых КОИБ, которые быстро считают голоса»,- отметила председатель ЦИК.

По ее словам, процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и идет «под камеру».