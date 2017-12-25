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Боевики готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины о якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявляет пресс-центр штаба АТО.

Так, по данным разведки штаба АТО, 25 декабря, в день празднования Рождества по Григорианскому календарю, планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

«Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские лица – работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО  с полуночи 23 декабря.  
ForUm

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