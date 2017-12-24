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В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии пострадали 7 человек.  

Как сообщает KarpatNews, ДТП произошло утром 23 декабря.

По информации словацких СМИ, столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis.

Предварительно известно, что в микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Suzuki Ignis.

 
ForUm

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