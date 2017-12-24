Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля, правозащитника, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновила. По этому случаю Президент Петр Порошенко обратился к украинскому народу.

«Один из вдохновителей таких судьбоносных событий в истории нашего государства как провозглашение Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины, он посвятил всю жизнь получению лучшей судьбы для родной земли и своего народа», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, фигура Чорновила навсегда стала символом борьбы за права свободного человека в независимом государстве, а его имя – золотой строкой в ​​истории нашей страны.

Чорновил, настоящий государственник, незаурядная личность, преданный патриот Украины, стал легендой нации.

«Увековечен в бронзе в самом сердце украинской столицы, он красноречивее живых обращается к нынешнему и грядущим поколениям, вдохновляет своей энергией, учит нас беречь и любить свою Родину: «Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв».

«Это выражение Чорновила, и, пожалуй, трудно найти более весомые слова, чем этот пророческий смысл, который мобилизует нас в войне с российской агрессией.

Несгибаемый борец за демократию, свободу и независимость Украины, Чорновил вдохновляет нас на победу в гибридной войне, развязанной против Украины потомками тоталитарного коммунистического режима, который безуспешно пытался покорить дух и волю бесстрашного украинского диссидента», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, «осознавая, какую цену украинцы заплатили за возможность сбросить тоталитарное ярмо и свободно жить в своей суверенной стране, должны быть едины как в противостоянии внешним угрозам, так и в деле развития собственной европейского государства».

«Именно на это были направлены государственные усилия Вячеслава Чорновила.

Светлая память о таких истинных героях призывает всех нас быть достойными гражданами Украины и решительными защитниками ее суверенитета и независимости», -резюмировал Президент.