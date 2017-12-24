В «ДНР» созданы диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации, сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция имеет достоверную информацию о том, что по поручению лидера «ДНР» Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации», - написал он в Facebook

По легенде участники так называемых акций не будут иметь никакого отношения к «ДНР».

«Под руководством шальных «кураторов» планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение «организаторы» обещают очень «щедрое», если устроенные провокации будут иметь общественный резонанс», - отметил Аброськин.

Он призвал граждан Украины быть внимательными и осторожными и при появлении подозрительных лиц и предметов обращаться в полицию.