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Никаких препятствий для передвижения экс-премьер-министра Арсения по миру по инициативе Интерпола или его каналам не существует, сообщает пресс-служба МВД.

Относительно ситуации с проверкой документов при прохождении паспортного контроля в аэропорту одной из стран Европы Яценюком якобы по запросу Российской Федерации  украинское бюро Интерпола напоминает: «При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян».

Напомним, в субботу,23 декабря, в аэропорту Женевы (Швейцария) по запросу России задерживали бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Через 10 минут после проверки его отпустили. 
ForUm

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