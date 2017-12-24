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В воскресенье, 24 декабря, на украинско-словацкой границе образовались огромные очереди из автомобилей, которые растянулись на несколько километров. Большой пассажиропоток зафиксирован со стороны Словакии, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире 112 Украина. 

«С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. НА КПП «Ягодин», по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в «Шегинях», имеется в виду на въезд в Украину», - сказал он. 

По словам Слободяна, это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой.

На данный момент предпринимаются меры для того, чтобы ускорить въезд автомобилей в Украину. 
ForUm

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