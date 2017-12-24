На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Российско-террористические войска вчера днем обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня», - заявили в штабе.
В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий ВСУ. Он получил несовместимое с жизнью ранение в районе светлодарской дуги.
«Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей», - заверили в штабе.
Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.
Однако около 11:30 23 декабря боевики совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время