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На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-террористические войска вчера днем ​​ обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня», - заявили в штабе.

В результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий ВСУ. Он получил несовместимое с жизнью ранение в районе светлодарской дуги.  

«Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей», - заверили в штабе.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО  с полуночи 23 декабря.  

Однако около 11:30 23 декабря боевики совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге.

 
ForUm

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