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Российские следователи обвиняют бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в участии в боевых действиях в Приднестровье в 1992 году. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«С целью «всестороннего и объективного расследования» «чеченского дела Яценюка» российские следователи нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней росэксперты смогли идентифицировать Арсения Яценюка», – написала она Facebook.

Пресс-секретарь опубликовала фото постановления, в которых говорится, что человек, изображенный на фотографии 1992 года в Приднестровье и Арсений Яценюк «вероятно, одно и то же лицо». 

Как известно, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что Яценюк воевал в Чечне.

По данным Следственного комитета РФ, Яценюк участвовал в составе УНА-УНСО в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1990-е годы.

 7 марта Ессентукский городской суд (Россия) заочно взял под стражу бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

      
ForUm

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