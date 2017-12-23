Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил однопартийцев не выдвигать его кандидатом на президентские выборы 2018 года. Вместо него руководство партии рекомендовало директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Окончательное решение будет принято на съезде коммунистов в субботу, сообщает Русская служба ВВС.

О том, что ЦК КПРФ рекомендовал пленуму партии выдвинуть кандидатом в президенты Павла Грудинина, изданию рассказали члены комитета Валерий Рашкин и Сергей Обухов.

Кандидатура Грудинина – единственная из предложенных.

«Зюганов заявил, что не выдвигается и предложил Грудинина. Президиум после двух дней споров согласился рекомендовать Грудинина», - рассказал Обухов.

Позже кандидатуру Грудинина поддержал и пленум ЦК КПРФ. Окончательное решение о том, кто будет кандидатом в президенты от второй по численности партии страны, примет съезд КПРФ в субботу путем тайного голосования.

Бессменный лидер КПРФ Зюганов 24 года работает депутатом Госдумы. Он уже четыре раза выдвигался в президенты России, пропустив выборы лишь в 2004 году, когда от КПРФ баллотировался Николай Харитонов, а от ЛДПР – бывший охранник Владимира Жириновского Олег Малышкин. На выборах 2012 года Зюганов получил 17,2% голосов. За него проголосовали 12,3 млн человек.

Отказ лидера КПРФ идти на выборы мог быть вызван его опасениями не занять второе место на выборах.

Зюганов традиционно становился вторым после кандидата от власти почти на всех президентских выборах в России с 1996 года, но последние социологические опросы показывают, что пока «кандидат номер два» в гонке – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вторая причина, по которой лидер коммунистов просил не выдвигать его на выборы – его нежелание участвовать в одной кампании с телеведущей Ксенией Собчак, которую он не считал достойным оппонентом, утверждал знакомый Зюганова, также попросивший об анонимности.

Наконец, Зюганов хотел, чтобы его уговаривали партийцы и товарищи, говорили собеседники Би-би-си в компартии. «Компартия хочет подержать своего рода интригу и привлечь дополнительное внимание к себе», - сказал попросивший об анонимности собеседник Би-би-си, близкий к руководству компартии.

Несколько месяцев назад с предложением выдвинуть в президенты именно Зюганова выступили лидеры первичных организаций КПРФ. Но тогда Зюганов заявил, что решение примет съезд.

Интрига вокруг выдвижения бессменного лидера коммунистов началась еще год назад. Тогда он назвал более двух десятков человек, которые, по его словам, достойны того, чтобы быть кандидатами в президенты от КПРФ.