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В Киеве водителей призывают убрать машины с обочины 20-25 декабря для возможности своевременно вывезти снег. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 22 по 25 декабря будет проходить масштабное уборка и вывоз снега.

Уборка будет проходить в две смены согласно графику. Первая смена продлится с 08:00 до 20:00, вторая – с 20:00 до 08:00.

Департамент транспортной инфраструктуры призывает водителей не оставлять в это время машины на обочинах дорог и тротуарах.
ForUm

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