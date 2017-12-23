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Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении товаров, изготовленных в Украине. Об этом говорится в письме президента Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома, сообщает Zn.ua.

Как известно, режим беспошлинной торговли действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).

«После рассмотрения критериев … о том, в какой степени назначенная страна-получатель обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я определил целесообразность приостановления беспошлинного режима», - говорится в обращении.

По мнению президента США, Киев проводит недостаточную защиту прав интеллектуальной собственности.

Напомним, что с конца июля 2015 года Украина наравне с другими государствами-бенефициарами получила возможность экспортировать в Соединенные Штаты около 5 тысяч наименований товаров в беспошлинном режиме.

Такие возможности были получены в рамках обновления программы Генеральной системы преференций США, которая длилась с 29 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.
ForUm

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