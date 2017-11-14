также в разделеЭкономика
СМИ: Власть лоббирует интересы агрохолдинга Бахматюка 34
Литва потребует привлечь к ответственности владельцев авто на «евробляхах» 125
Из Литвы в Украину незаконно ввезли 57 тысяч автомобилей 343
МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине 86
S&P спрогнозировал курс гривни на 2018 год 90
Держатели еврооблигаций «ПриватБанка» подали иск в Лондонский суд 75
S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом 51
Более 230 тысяч авто на еврономерах в Украине незаконно 181
В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами 45
За просрочку оплаты коммуналки будут штрафовать 215
Немецкая DHL работает в Крыму, несмотря на санкции 74
Мининфраструктуры хочет пустить лоукосты в Нежин и Житомир 44
Миссия МВФ прибудет в Украину для обсуждения бюджета-2018 53
Из «Ощадбанка» исчезли $156 миллионов, арестованных по делу Онищенко 128
Кабмин повысил стипендии на 18% 157
Литва проверяет законность ввоза в Украину авто на «евробляхах» 141
Украина ввела санкции против 18 российских компаний 87
МЭРТ ввело санкции против крупнейшего поставщика антрацита в Украину 137

Российский газовый монополист «Газпром» 7 ноября подал апелляцию на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с Национальным госхолдингом «Нафтогаз Украины», окончательное решение ожидается не позднее 30 декабря 2017 года.

Об этом говорится в отчете российской газовой компании за третий квартал 2017 года, сообщает УНИАН.

«Устные слушания по делу состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 г., 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам. 7 ноября 2017 г. ПАО «Газпром» подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене», - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

«Нафтогаз» намерен увеличить сумму иска к «Газпрому» по транзитному контракту на 5 млрд долларов. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги