Российский газовый монополист «Газпром» 7 ноября подал апелляцию на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с Национальным госхолдингом «Нафтогаз Украины», окончательное решение ожидается не позднее 30 декабря 2017 года.



Об этом говорится в отчете российской газовой компании за третий квартал 2017 года, сообщает УНИАН.

«Устные слушания по делу состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 г., 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам. 7 ноября 2017 г. ПАО «Газпром» подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене», - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

«Нафтогаз» намерен увеличить сумму иска к «Газпрому» по транзитному контракту на 5 млрд долларов.