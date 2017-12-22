также в разделеПолитика
Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде 30
Порошенко и Меркель: Обмен пленными должен состояться до конца года 39
Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение на Донбассе 26
Нидерланды готовы принять Саакашвили 97
Эксперты представили Порошенко законопроект об антикоррупционном суде 25
СМИ: Непубличный Медведчук остается одним из самых влиятельных украинцев 81
Медведчук рассказал, как возникла формула «306 на 74» 98
Парубий подписал мораторий на продажу сельхозземель 52
СБУ вызывает Саакашвили на допрос 26 декабря 60
КСУ признал неконституционным закон о «партийной диктатуре» 83
Парубий подписал бюджет-2018 54
Суд по делу Саакашвили перенесли 53
МИД Канады: Разрешение на поставку Украине летального оружия – только первый шаг 81
Климкин: Никаких прямых угроз безвизу нет 60
Украина объяснила отказ от голосования в ООН по статусу Иерусалима 166
Меркель и Путин обсудили возобновление работы СЦКК 55
Саакашвили заявил, что ему не нужна голландская виза 82
СМИ: Нидерланды дали Саакашвили визу 78

Официальный журнал Европейского Союза сегодня, 22 декабря 2017 года, опубликовал решение о продлении санкций против Российской Федерации, которое вступит в силу в 23 декабря 2017 года. Об этом говориться в сообщении в официальном журнале ЕС.

«Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», - сказано в сообщении, передает РБК-Украина.

Как отмечается, санкции против РФ продлены до 31 июля 2018 года.

Напомним, 21 декабря Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги