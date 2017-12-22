Официальный журнал Европейского Союза сегодня, 22 декабря 2017 года, опубликовал решение о продлении санкций против Российской Федерации, которое вступит в силу в 23 декабря 2017 года. Об этом говориться в сообщении в официальном журнале ЕС.

«Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», - сказано в сообщении, передает РБК-Украина.

Как отмечается, санкции против РФ продлены до 31 июля 2018 года.

Напомним, 21 декабря Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине.