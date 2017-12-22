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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что после запуска с 1 января 2018 года пограничной системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства следующим этапом станет введение контроля за перемещением российских граждан на всей территории Украины, который сейчас находится в состоянии создания. Об этом Климкин сказал журналистам после возложения цветов к мемориальной доске в честь первого министра иностранных дел Украины Александра Шульгина.

«С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап – это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания - это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины. Вот именно так это будет выглядеть, так как я много раз говорил, что обычная виза работает только против нелегальной миграции», - заявил глава МИД, сообщает УНИАН.

«Если это все сработает, будем думать о дальнейших мерах. Если мы увидим по опыту, что где-то это не работает, тогда будем думать о дальнейших мерах, и это может быть элемент визовый, но не просто виза, которая каждому выдается, а именно биометрическая виза. Вот именно такая последовательность будет», - сказал Климкин.

При этом он отметил, что в процессе контроля въезда российских граждан задействованы различные органы власти. «Биометрика - она вводится с 1 января, а потом будут вводиться другие меры», - сказал Климкин.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.

21 декабря Государственная пограничная служба Украины презентовала в столичном аэропорту «Киев» систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.
ForUm

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