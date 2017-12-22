Два дня американские и украинские СМИ будоражила новость о том, что администрация Трампа одобрила предоставление Украине летального оружия. Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт сообщила, что 13 декабря Госдеп одобрил экспортную лицензию, которая позволяет Украине закупить легкое вооружение и стрелковое оружие у американских производителей. Украинские СМИ, политики и некоторые эксперты тут же принялись говорить, что речь идет именно о летальном оружии и, мол, теперь, наконец, закончится фактическое эмбарго США на поставки оружия Украине. Хотя Хизер Нойерт добавила: «США не передают летальное оружие Украине, но и не исключают этого». Такие экспортные лицензии Госдеп выдавал и ранее – легкое летальное оружие у американских компаний Украина закупает уже давно. Так что особой новости в очередной выданной Госдепом лицензии нет. Другое дело, что администрация Трампа фактически продолжает политику своего предшественника Обамы, блокируя поставки противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Первым об одобренной Госдепом экспортной лицензии 20 декабря написал The Washington Post. По информации издания, речь идет об экспорте американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82, боеприпасов к ним и комплектующих на $41,5 млн. К слову, еще в 2014-м «Укринмаш» (входит в «Укроборонпром») подписала контракт с Barrett на поставки оружия СБУ и Нацгвардии.

На следующий день после публикации TWP пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт подтвердила, что внешнеполитическое ведомство еще 13 декабря уведомило Конгресс о том, что выдало экспортную лицензию на экспорт Украине «легкого вооружения и стрелкового оружия».

По словам заместителя исполнительного директора Института мировой политики Николая Белескова, учитывая, что линия фронта на Донбассе давно стабилизировалась, и активных боевых действий нет, наряду с артиллерийскими «дуэлями» и обстрелами минометов, которые не прекращаются, работа снайперов одна из основных. »И получение на значительную сумму – $41,5 млн – снайперских винтовок довольно мощная вещь. Вполне очевидно, что эти винтовки поступят на вооружение украинских Сил специальных операций», – сказал сайту «Сегодня» Николай Белесков.

Новости об одобренной Госдепом лицензии вызвали бурю позитивных эмоций и у американских политиков. Конгрессмен-»республиканец» Адам Кинзингер написал в своем Twitter, что Конгресс настаивает на этом годами, решение уже давно назрело, и давно пора предоставить Украине необходимые ресурсы и оружие, чтобы защититься от российской агрессии.

А вот сенатор-республиканец Роб Портман написал в своем Facebook, что таким решением и Госдеп, и администрация Трампа фактически сняли эмбарго на поставки летального оружия Украине, которое ввела администрация Обамы.

С ним согласен и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. По его словам, утвердив экспортную лицензию на коммерческую продажу снайперских винтовок Украине, Госдеп фактически измененил политику администрации Обамы, которая предусматривала только нелетальную военную помощь Украине. По словам Николая Белескова, решение США является определенным маркером для других стран. »По сути, Вашингтон дает сигнал – зеленый свет другим странам, что и они также могут продавать Украине оружие. К примеру, Канада, Великобритания. Правительство Канады уже добавило Украину в список стран, в которые разрешен экспорт летального оружия», – поясняет Николай Белесков.

Но, как оказалось, здесь американские политики немного манипулируют. В беседе с «Сегодня» советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майк Карпентер рассказал, что никакого официального эмбарго на предоставление Украине оружия никогда и не было, и коммерческие продажи всегда лицензировались Госдепом на индивидуальной основе, даже при администрации Обамы.

«Нынешняя администрация одобрила лицензию на коммерческую продажу Украине снайперских винтовок. Это чисто коммерческий контракт. администрация Обамы также одобряла такие коммерческие контракты на летальные системы, включая гранатометы PSRL (созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7 – Авт.), хотя я считаю, что сами по себе гранатометы были лицензированы и поставлены в Украину, но не ракеты», – объяснил «Сегодня» Майк Карпентер.

Американские гранатометы PSRL, о которых говорит Карпентер, Украине поставляет частная компания из Техаса AirTronic USA, которой Госдеп выдал соответствующую экспортную лицензию еще год назад. И по военной классификации, гранатометы PSRL – летальное оружие, но, скорее, оборонное: если его использовать с территории Украины, снаряд не преодолеет линию разграничения на Донбассе. Поэтому поставки гранатометов PSRL не противоречат Минским соглашениям.

К сожалению, по словам Карпентера, отличие между «летальным» и «нелетальным» оружием прочно укоренилось в медиа-лексиконе, что совершенно бессмысленно с военной точки зрения. »Военная техника часто предназначена для летального эффекта, будь то боеприпас, который взрывается, или другие системы, которые позволяют оружию быть более точным и эффективным. Гораздо более важное и достоверное различие можно делать между оборонными и наступательными системами», – поясняет Майк Карпентер.

Одобренная Госдепом 13 декабря очередная экспортная лицензия означает, что Украина может закупать разрешенные к экспорту снайперские винтовки за свой счет у некоторых американских компаний. По словам Карпентера, это не связано с военной помощью Украине на $350 млн в рамках оборонного бюджета США, которая была одобрена Конгрессом и подписана президентом. Правда, по словам Николая Белескова, не исключен вариант, когда Украина официально может обратиться к Госдепу и Минобороны США с просьбой профинансировать закупку этих снайперских винтовок на $41,5 млн за счет средств, предусмотренных военной помощью Украине в оборонном бюджете США.

Рекомендации о поставках «настоящего» летального оружия, как, к примеру, противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на $50 млн, содержатся в рекомендациях Пентагона и Госдепа. Еще в августе об этом писал The Wall Street Journal, а позже стало известно, что военная помощь Украине на $350 млн уже предусматривает предоставление летального оружия также приблизительно на $50 млн. Для активации этого решения нужна подпись Трампа под соответствующим актом. Как раз здесь и сохраняется эмбарго администрации Обамы.

Майк Карпентер надеется, что, в конце концов, администрация Трампа одобрит предоставление Украине «Джавелинов»: »Это будет самым эффективным видом оружия – помимо нашей программы обучения (американскими военными украинских – Авт.), которая помогает трансформировать украинскую армию и вероятно является более важной, чем любое оружие, которое мы могли бы предоставить».

«Что касается ракет «Джавелин», это тот вид вооружений, в котором Украина больше всего нуждается. Ракеты «Джавелин» могут легко рассеиваться, поэтому не могут быть легко уничтожены противником; они также весьма эффективны для остановки наступления танков. «Джавелин» считаются оборонным вооружением, так как запускаются с плеча и, как правило, менее эффективны для наступательных операций, чем, скажем, танки, которые могут довольно быстро перемещаться по различным типам рельефа и обеспечить захват территории противника», – подытожил Карпентер.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в беседе с сайтом «Сегодня» сказал, что да, снайперские винтовки это не »Джавелины», которые могут аннулировать танковое преимущество Москвы. «Но это отправной пункт передачи Украине «Джавелинов». Многие обозреватели говорят, что главные советники президента рекомендуют предоставить Украине «Джавелины». Но решение лично за Трампом», – сказал «Сегодня» Джон Хербст.

Такого же мнения придерживается и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. «Правительство США не говорило, что одобрит продажу или передачу Украине переносных противотанковых комплексов, таких как «Джавелин». Хотя ряд официальных лиц США, включая зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США, публично заявили, что они поддерживают предоставление Украине летальной военной помощи, это будет президентское решение. А президент, судя по всему, такое решение еще не принял», – сказал сайту «Сегодня» Стивен Пайфер.

Зеленюк Кристина, «Сегодня»