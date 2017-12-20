Президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) представителями Германии и Франции. Об этом он заявил во время встречи с представителями инициативной группы «Первое декабря» и другими авторитетными представителями украинской интеллигенции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отмечает, что опасность эскалации со стороны агрессора растет.

«Если это связывать с резким и провокационным выходом России из СЦКК, со значительными трудностями, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, которые без суда и следствия, незаконно, находятся на оккупированной территории, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, растет», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что сейчас непростая ситуация на линии фронта. По его словам, вчера вечером впервые за много дней были нанесены удары по украинским позициям из систем залпового огня «Град».

Глава государства высказался за усиление состава СЦКК представителями Германии и Франции. «О возможности восстановления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату - немцев и французов», - сказал Порошенко.

Он убежден: «И доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше».

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинулитерриторию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) - группа по контролю за соблюдением минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также боевиков ОРДЛО. Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области.