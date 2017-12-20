Министр экологии Остап Семерак подписал приказ о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Вчера я подписал приказ о внесении лося в Красную книгу», - сказал министр.

Он отметил, что теперь приказ нужно зарегистрировать в Министерстве юстиции, после чего он вступит в силу.

По словам Семерака, это решение было принято на научных основаниях.

Численность этих животных в стране будет уточнена в ходе специального исследования.

Напомним, в феврале министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося.

Однако позже министр подписал лимит на отстрел 160 особей лося, несмотря на введенный ранее запрет.