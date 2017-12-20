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Министр экологии Остап Семерак подписал приказ о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Вчера я подписал приказ о внесении лося в Красную книгу», - сказал министр.

Он отметил, что теперь приказ нужно зарегистрировать в Министерстве юстиции, после чего он вступит в силу.

По словам Семерака, это решение было принято на научных основаниях.

Численность этих животных в стране будет уточнена в ходе специального исследования.

Напомним, в феврале министр экологии и природных ресурсов Украины Остап  Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося

Однако позже министр подписал лимит на отстрел 160 особей лося, несмотря на введенный ранее запрет. 
ForUm

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