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Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал лимиты использования охотничьих животных, несмотря на введенный ранее запрет на охоту на лосей в течение 25 лет. 

«Подписал лимиты использования охотничьих животных в этом охотничьем сезоне. Те, кто следит за этой историей, хорошо знают, что лимиты не утверждались нами в течение нескольких месяцев из-за информации о критическом уменьшении популяции лося в Украине. Были долгие дискуссии и поиски компромиссов с Минагрополитики. По результатам все же достаточно конструктивного диалога на уровне двух министерств (агрополитики и экологии) согласованы лимиты на отстрел 160 особей лося. Это вдвое меньше, чем предлагали охотники», - написал министр в Facebook.

Семерак отметил, что понимает и разделяет шквал эмоций, но «как чиновник не мог не учитывать позицию представителей охотничьей отрасли касательно угроз ее развала в случае, если сезон охоты не будет проведен вообще».

«При этом я не отказываюсь от идеи проведения научных исследований, позволяющих проанализировать текущую ситуацию с популяцией лося в Украине. Маховик этого процесса запущен. Если количество этих животных критически мало, и это подтвердится, то мы снова вернемся к введению запрета охотиться. Ученые считают, что лучшим временем для осуществления таких исследований является зима. Весной будет иметь научно обоснованные результаты», - отметил Семерак.

Напомним, в феврале Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося
ForUm

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