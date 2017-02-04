Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым на 25 лет запрещается охота на лося. Об этом он написал в Facebook.

«Мораторию на отстрел лося быть», - отметил он, сообщив, что подписал соответствующий приказ.

По словам министра, приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет.

«Это обязывает Государственную экологическую инспекцию Украины осуществлять государственный надзор (контроль) за соблюдением режима этого запрета. А еще документом предусмотрена разработка программы воспроизводства популяции лося европейского в Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и мониторинга состояния его популяции с участием ученых», - отметил Семерак.

«Если откровенно, то с мораторием мы опоздали лет на 20-30. Сейчас по разным подсчетам популяция лосей в Украине насчитывает от 2 тыс. особей до 6 тыс. Тогда как в Беларуси и Польше – около 30 тыс.», - подытожил он.

Напомним, недавно в Черниговской области браконьеры расстреляли стадо лосей, убив вожака и беременную самку, еще четверо лосей были ранены.