Кабинет Министров разрешил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ в толпе. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Кабмин утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военные Нацгвардии.

Так, им разрешено использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения).

При этом водометы запрещено использовать, если температура воздуха ниже +10 градусов.

В целом, согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.

Также после применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.

Запрещено применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах (без их письменного согласия).

Запрещено применять наручники больше чем на 2 часа, запрещено быть дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

В случае применения средств слезоточивого и раздражающего действия запрещено отстреливать их в толпе.

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Как сообщал ForUm, 17 декабря в Киеве сторонники экс-главы Одесской ОГА, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили провели очередной марш за импичмент.

После призыва Саакашвили организовать штаб в здании Октябрьского дворца участники акции предприняли попытку взять его штурмом. Митингующие сломали двери дворца и заняли холл.

После столкновений с правоохранителями Саакашвили призвал участников акции отойти от Октябрьского дворца на Майдан Незалежности. Большая часть из них ушла сразу, а некоторые оставались возле дворца еще около часа.

В результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них – госпитализированы.