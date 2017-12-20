Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая подала Президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая и находится в отпуске, пока не получала официального приглашения для обязательного отчета в Верховной Раде перед ее увольнением с должности и назначением преемника.



Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя заявления ряда народных депутатов о предстоящем рассмотрении парламентом кандидатов на пост главы Нацбанка в четверг, 21 декабря.

«У нас нет официального приглашения на четверг в Верховную Раду», - сообщили в пресс-службе, отметив, что Гонтарева давно готова к этому отчету, сообщает УНИАН.

Народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил, что пока окончательное решение об отчете Гонтаревой в Раде в четверг не принято.

При этом он пояснил, что представление кандидатов на пост главы НБУ и их рассмотрение парламентом возможны только после отчета и отставки Гонтаревой. «Пока кандидатура не подана. Сначала надо проголосовать снятие Гонтаревой, только потом президент по регламенту может подать кандидата», - сказал Демчак.

При этом он допускает, что все эти действия возможны в один день. «Возможно, но в строгой последовательности», - добавил депутат.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

С 8 августа по 26 сентября Гонтарева находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.