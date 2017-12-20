Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что законопроект о реинтеграции Донбасса парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - в январе. Об этом он сказал в сессионном зале парламента.

Говоря о вопросах освобождения заложников и этом законопроекте, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила о необходимости сделать все, чтобы освобождение произошло до новогодних и рождественских праздников. «Мое видение, что важный и принципиальный для нас закон мы должны принять на этой сессии», - отметила она, сообщает УНИАН.



В свою очередь, Парубий отметил, что нынешняя сессия «будет продолжаться еще в январе». «И я убежден, для всех нас принятие закона, который определяет Россию оккупантом, является принципиальным и важным для украинского парламента. И я надеюсь, и убежден, что мы на следующей пленарной неделе, это будет, если я не ошибаюсь, 16-го января, начнем с рассмотрения закона о деоккупации, о признании России агрессором», - сказал он.

Следующая пленарная неделя пройдет с 16 по 19 января.

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163»Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.