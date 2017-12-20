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Вчера вечером, 19 декабря, российские офицеры, входившие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, выехали из Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, оформление пересечения границы проходило в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине.

«При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший временно оккупированый Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска. В ходе собеседования он подтвердил, что в апреле 2017 года въезжал в Крым через временно закрыт ПП «Симферополь», – отметил Слободян, подчеркнув, что на основании действующего законодательства пограничники запретили ему въезд в Украину на 3 года.

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию.  Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

 
ForUm

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