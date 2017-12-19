Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и Севастополе (Украина)», «за» проголосовали 70 стран.

«Против» проголосовали 26 стран, «воздержалось» – 76, сообщает УНИАН.

Постоянное представительство Украины при ООН сообщило в Twitter, что в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Также в документе осуждается «ретроактивное применение РФ своих законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Высказывается требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, несмотря на соответствующий мандат миссии, а также содержится просьба подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2018 года), а также просьба информировать 37-ю сессию Совета ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Крыму.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

В документе содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу координировать действия структур ООН с целью обеспечения имплементации положений этой резолюции.

Напомним, 1 ноября Украина официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму.

В конце прошлого года ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина). Тогда, во время первого голосования в Третьем комитете (15 ноября) документ поддержали 73 страны, 26 проголосовали против. Позже, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН окончательно приняла документ. «За» него выступили 70 государств-членов ООН, 26 остались «против».