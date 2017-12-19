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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как этого требует Кремль, только затянет конфликт на Донбассе. Об этом Волкер сказал во время выступления в аналитическом центре Атлантический совет (Atlantic Cousil).

«2017-й является годом с наибольшим уровнем насилия в конфликте с момента его начала», - отметил он.

Также Волкер добавил, что минувшая ночь была одной из тех ночей, когда уровень насилия был одним из самых высоких в этом году, начиная с февраля. «Россия продолжает отрицать свою собственную роль в этом (конфликте на Донбассе. – Ред.), и именно поэтому так тяжело это урегулировать с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет ничего общего с силами, которых она создала, которыми она командует, которых она контролирует, с сепаратистскими руководящими органами, в которых она меняет по своему желанию лидеров, как она это сделала в Луганске в прошлом месяце», - отметил спецпредставитель США, сообщает УНИАН.

«Россия притворяется, что ее там нет. Она настаивает, чтобы в рамках «нормандского процесса»... велись дела с представителями Луганска и Донецка, которых Россия создала. Хотя они являются неравными и незаконными партнерами. Она настаивает, чтобы Украина делала это. В усилиях, чтобы выяснить, будет ли Россия готова изменить курс, отвести свои силы и согласиться на миротворческую силу в регионе (на Донбассе), Россия сказала «нет», потому что «вы должны иметь дело с людьми из Луганска и Донецка». И последствия этого будут заключаться только в легитимизации ее присутствия и приведут к дальнейшему затягиванию конфликта», - подчеркнул Волкер.

Напомним,  19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию.  Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.
ForUm

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